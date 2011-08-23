《阳歌专栏》高朋与开心网负面消息凸显中国互联网混乱现状

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作者阳歌（Doug Young）为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

高朋网、开心网凸显中国互联网混乱现状

中国互联网急剧扩张的混乱状况持续，开心网和高朋网接连传来令人担忧的消息。先是美国Groupon和腾讯联合在华经营的团购网站--高朋网。尽管公司否认运营出现状况，但高朋网在各地站点已裁员400人，似乎是逐步裁员规模最大的一次，近几周高朋网裁员成为中国媒体热门焦点。

高朋网面临团购市场竞争加剧的局面，大的竞争对手至少包括三家：拉手网、大众点评网和窝窝团，上述三家公司今年早些时候共募集5亿美元风险投资，也正积极投入团购市场的激烈厮杀。团购市场利润确实可观，但规模不足以支持如此多的大型团购网站。

我怀疑，Groupon今年稍早成立高朋网时，是想给自己创造一个“中国故事”，从而在其IPO筹备阶段取悦美国投资者。但鉴于中国团购市场竞争激烈的现状，Groupon或在IPO前轻而易举地关闭高朋网，避免投资者看到这一合资公司中难看的财报。

今年早些时候，开心网在赴美上市赛跑中输给人人网(RENN.N)，未能成为第一家在美国上市的社交网站。开心网打破一个月来的沉默，回应近期有关开心网用户大量流失的报导。开心网低调的创始人程炳皓罕见举行媒体吹风会，称开心网爆发性增长期已经过去，增长放缓至一个更实际的水平，并称中国互联网强势增长的时代或已结束。

程炳皓透露，开心网现有1.17亿注册用户，稍低于人人网的1.24亿人，但我怀疑，其中许多并非活跃用户，程炳皓的表态似乎暗示了这一点。鉴于开心网用户增长放缓，目前市场普遍混乱，再加上新浪(SINA.O)微博的威胁，我认为，除非开心网能有更好的故事，否则不会推进其IPO，估计最早也要到明年了。

一句话：有关高朋网和开心网的负面消息表明，中国互联网市场现状混乱，今年内或将进行调整，不太可能有新的IPO。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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