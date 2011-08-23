安卓操作系统成为恶意软件头号目标

路透8月23日电---美国电脑安全软件企业迈克菲(McAfee)称，今年第二季针对谷歌安卓(Android)手机系统的恶意软件猛增76%，使安卓成为受攻击最多的手机操作系统。

“今年出现的恶意软件数量创下了纪录，尤其是针对移动通信设备的软件，这与相关操作系统的受欢迎程度息息相关，”迈克菲实验室高级副总裁Vincent Weafer在声明中说。

迈克菲报告中称，今年第二季，谷歌(GOOG.O)的安卓系统超过诺基亚NOK1V.HE的塞班(Symbian)，成为手机恶意软件开发者最青睐的攻击对象。

“第二季针对安卓系统的恶意软件迅速增多，表明该平台可能成为网络犯罪者更热衷的目标，”迈克菲称。(完)

编译：王燕焜 发稿：朱淑珍

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