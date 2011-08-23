德国九旬老太用手杖赶走仨窃贼

路透柏林8月22日电---德国警方周一称，该国一位九旬老太用手杖将三个窃贼从其农舍里赶走。

这位已退休老太太拄着拐杖在房屋四周走动时，发现了三位窃贼--两男，一女。

她抓起拐杖，向窃贼打过去。三位窃贼迅速逃走。这位老太太的家位于德国明斯特(Muenster)。

一位警察发言人称，“她这麽做非常勇敢，但另一方面，这也非常危险。很幸运，没发生什麽严重的事。”(完)

编译：程芳 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。