德国九旬老太用手杖赶走仨窃贼

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透柏林8月22日电---德国警方周一称，该国一位九旬老太用手杖将三个窃贼从其农舍里赶走。
这位已退休老太太拄着拐杖在房屋四周走动时，发现了三位窃贼--两男，一女。
她抓起拐杖，向窃贼打过去。三位窃贼迅速逃走。这位老太太的家位于德国明斯特(Muenster)。
一位警察发言人称，“她这麽做非常勇敢，但另一方面，这也非常危险。很幸运，没发生什麽严重的事。”(完)
编译：程芳 发稿：王燕焜
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