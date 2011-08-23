沪综指创一个半月最大单日涨幅

路透北京8月23日电---中国股市沪综指周二收扬1.5%,因周边市场深跌後全面反弹,且今日央票发行收益率走稳缓解市场加息预期.不过今日成交依然低迷,分析人士认为,在加息担忧尚未完全消除之前,市场仍缺乏做多动力.

沪综指收报2,554.019点,涨38.156点或1.52%,创逾一个半月来最大单日涨幅,此前为7月4日的1.937%.但沪市A股成交额今日则继续萎缩至629亿元人民币,创逾13个月新低,此前低位为去年7月16日的558亿.

国都证券分析师张翔表示,大盘五连跌後技术上出现止跌走势,且昨晚海外市场表现稳定亦提振今日大盘反弹.不过短期看,市场反复震荡格局没有改变,短线仍将在2,500-2,600点区间震荡.

中国央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率止升企稳,缓解了市场的加息预期.但成交金额的萎缩显示市场尚无法完全消除对加息的担忧.

"大家仍主要关注政策面动向,在加息担忧没有消除前市场仍缺乏明显做多动力."他称.

同时,他并指出,尽管今日公布的汇丰PMI初值小幅反弹,但对市场并没有太大影响,因目前中国经济增速仍处于放缓态势当中,未来还需更加关注欧美应对债务危机对中国出口的影响.

汇丰(HSBC)周二公布8月中国制造业采购经理人指数(PMI)预览初值数据为49.8,自上月终值49.3小幅反弹,暂缓此前三个月连续恶化的态势,但仍处于荣枯分水岭50下方.

美国股市周一小幅收涨,之前连跌四周,在无刺激买盘动因的情况下,投资者对冒大风险犹豫不决.同日,欧洲股市亦从上周大跌中反弹.亚太股市周二亦全面反弹上扬.

沪深300指数9月合约尾盘报2,821.6点,涨1.54%,成交量为202,624手.(完)