瑞银计划裁员3,500人

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透苏黎世8月23日电---瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)计划裁减约3,500个职位,其中近一半为投行职位,此次裁员是为在2013年底之前将年度成本降低约20亿瑞郎.
瑞银上个月公布逊于预期的第二季获利後就表示过将裁员.
瑞银与竞争对手瑞信CSGN.VX一样,受到监管成本上升拖累,瑞郎升值至纪录高位亦侵蚀其利润.
"今天宣布的措施是为了提高运营效率.瑞银将继续以谨慎态度管理成本基础,同时维持投资增长领域的承诺,"瑞银周二在声明中称.
此次裁员约有45%的岗位来自瑞银投资银行部门,35%来自财富管理和瑞士银行分支,10%来自全球资产管理部门,另外10%来自财富管理美国分支.(完)
--编译 白云;审校 高琦
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路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。