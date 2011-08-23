瑞银计划裁员3,500人

路透苏黎世8月23日电---瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)计划裁减约3,500个职位,其中近一半为投行职位,此次裁员是为在2013年底之前将年度成本降低约20亿瑞郎.

瑞银上个月公布逊于预期的第二季获利後就表示过将裁员.

瑞银与竞争对手瑞信CSGN.VX一样,受到监管成本上升拖累,瑞郎升值至纪录高位亦侵蚀其利润.

"今天宣布的措施是为了提高运营效率.瑞银将继续以谨慎态度管理成本基础,同时维持投资增长领域的承诺,"瑞银周二在声明中称.

此次裁员约有45%的岗位来自瑞银投资银行部门,35%来自财富管理和瑞士银行分支,10%来自全球资产管理部门,另外10%来自财富管理美国分支.(完)