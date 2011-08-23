* 未来数月进口增长有望快于出口

* 将出台更多政策鼓励扩大进口

* 外贸面临外需不振、成本集中上升等压力

路透北京8月23日电---中国商务部周二预计,在内需增加、政策支持以及国际市场大宗商品价格上涨的共同因素作用下,未来几个月中国进口增长有望快于出口,贸易平衡将进一步改善,并将出台更多政策鼓励进口.

商务部副部长蒋耀平在国新办举行的新闻发布会上并称,综合国内外的情况来分析,预计今年下半年中国对外贸易总体将继续平稳发展,但是增速比去年或略有回落.

"到目前为止,世界经济缓慢复苏,特别是新兴经济体的较快增长,将为我国外贸发展创造一定的有利条件."蒋耀平称.

但他指出,当前国际经济环境更加复杂,世界经济复苏的不确定性和不稳定性上升,发达国家债务危机给包括中国在内的广大新兴市场国家带来的压力和挑战增加.

同时,中国外贸发展正面临外需不振、成本集中上升、国际竞争加剧等多重压力.

中国此前公布7月贸易顺差意外扩至30个月高点,受新兴市场经济稳定增长所支撑.

** 更多鼓励进口政策 **

商务部外贸司副司长文仲亮并在同一场合表示,今後中国将更加注意对外贸易的进出口平衡协调发展,进一步从政策、措施上鼓励积极有效地扩大进口.

"包括财税政策等方面我们都会进一步研究怎麽样积极有效的促进进口,同时还将会同相关部门积极推进进口贸易的便利化,"文仲亮表示.

蒋耀平并表示,今年上半年中国已两次调整部分产品的进口关税暂定税率,以促进进口增长.(完)