瑞郎避险光环褪色 突显黄金魅力

* 瑞郎避险魅力减弱,令黄金大放光芒

* 瑞士央行采取措施後,以瑞郎计价的黄金飙升

* 金价或在未来数周穿升每盎司2,000美元

* 以所有主要货币计价的黄金价格上涨

记者 Jan Harvey/Jessica Mortimer 编译 王翔琼/李春喜

路透伦敦8月22日电---瑞士央行遏制瑞郎升值举措将激发投资者对黄金难以满足的需求.因为市场对瑞郎避险价值的信心有所下降,令金价屡创纪录新高.

分析师表示,这可能有助于金价在未来数周内穿升每盎司2,000美元.若金融市场的风险厌恶情绪获得动能,金价或将大幅飙涨.

自瑞士央行8月10日承诺将采取行动打压瑞郎升势以来,瑞郎已从纪录高位骤降.瑞士央行向汇市挹注流动性,并在远期市场动用外汇互换抛售瑞郎,藉此削弱瑞郎的吸引力.

自此之後,以瑞郎计价的黄金价格窜升.这逆转了其最近数月的走势,当时以瑞郎计价的黄金则相对稳定,而以其他主要货币计价的黄金则连番触及纪录高位.

Schneider Foreign Exchange市场分析主管Stephen Gallo表示,"当以欧元、英镑和美元计价的金价飞涨之时,以瑞郎计价的金价却涨的不多.这告诉我们,瑞郎曾被视为是黄金的替代品."

"目前以瑞郎计价的黄金大涨,这或将表明,瑞士央行成功地使瑞郎对于黄金的替代地位动摇."

以瑞郎计价的黄金在瑞士央行宣布措施以来累计涨近20%,自2010年6月来首度触及每盎司1,500瑞郎(1,908美元)附近的纪录高点.现货金在此期间的升幅刚超8%,创略低于1,900美元的纪录高位.

围绕美国巨额债务和经济疲弱的忧虑削弱美元的吸引力;日本当局出手干预亦打压日圆;瑞士央行的措施使瑞郎脱离了避险货币的行列,这均提振对于黄金的需求.

"连瑞士都在考虑增加市场的流动性供应,作为一种不能增印的货币,黄金当然别具魅力,"三井贵金属(Mitsui Precious Metals)的分析师David Jollie表示.

咨询机构Strategic Alpha的分析师Maurice Pomery称,由于瑞士央行"关闭了瑞郎这个避险选择,"两周内金价可能突破每盎司2,000美元,而银价也将上涨.

分析师表示,黄金的魅力增强,由于瑞士央行的举措导致瑞士短期存货和货币利率变为负值.

"如果一国降息和利率为负,以该国货币计价的黄金通常上涨,"瑞士信贷的分析师Tobias Merath表示."如果政府公债的名义收益率为负值,黄金收益率为零,那麽黄金看起来更有吸引力."

**主要货币全线走软**

黄金曾被视为是对美元走软的对冲,目前黄金日益被视为是各类纸制货币的替代物,由于央行会通过量化宽松或其他干预措施使货币保持疲软,这就是有些人所谓的"货币战争".

央行在货币市场的干预通常会对金价产生重大影响.在日本央行8月4日干预日圆汇率以後,日圆计价黄金大涨近9%,创下当时的纪录高点接近每盎司14万日圆(1,836美元).

浏览日圆与瑞郎计价黄金价格变动,请点选(r.reuters.com/pex33s)

浏览2011年资产回报率,请点选(r.reuters.com/suz52s)

浏览不同货币的金价变化,请点选(r.reuters.com/wun62s) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

最近几周以美元、日圆、欧元和英镑等主要货币计价的黄金都触及纪录高点,以南非兰特、加元、新西兰元和澳元等商品货币计价的黄金也都创下纪录高位.

汇率无法反映出主要货币的贬值--除最近的瑞郎之外,因为所有货币一直都在贬值,但却能够在金价上表现出来.

纽约梅隆银行货币策略师Simon Derrick则认为,黄金自2001年开始的长期涨势与日本央行也始于该年直至2006年的量化宽松巧合.

"黄金是货币贬值时的避险工具,"Derrick表示."其实并不是金价上涨,而是发达国家货币贬值."(完)