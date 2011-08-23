银监会强调严禁信贷资金进入股市

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京8月23日电---中国银监会主席刘明康周二强调,银监会严禁信贷资金进入股市,并禁止银行为企业债券提供担保.
他在银监会系统内部讲话中称,银监会"禁止银政、银信(农村信用社)、银信(信托)、银担之间的不当合作,提高风险监管有效性."
他指出,银监会在加强持续监管的同时,坚持采用并不断改进事前结构化限制性监管措施,降低不同金融市场、行业、地域的风险传染性;坚持关注银行体系与非银行体系间的控股和防火墙建设,并加强信贷的前瞻性管理,建立银行国别风险管理制度.
此外,银监会还重视通过金融服务助推实体经济结构优化调整和加快发展方式转变,执行好差别化的房贷政策，严控资产价格泡沫.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)