银监会强调严禁信贷资金进入股市

他在银监会系统内部讲话中称,银监会"禁止银政、银信(农村信用社)、银信(信托)、银担之间的不当合作,提高风险监管有效性."

他指出,银监会在加强持续监管的同时,坚持采用并不断改进事前结构化限制性监管措施,降低不同金融市场、行业、地域的风险传染性;坚持关注银行体系与非银行体系间的控股和防火墙建设,并加强信贷的前瞻性管理,建立银行国别风险管理制度.