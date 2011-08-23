广东佛山一陶瓷厂起火 致14人死亡

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透北京8月23日电---中国官方媒体报导称，广东省一家陶瓷厂周二发生火灾，造成14人死亡，其中两人是从起火的大楼上跳下摔死。
新华社报导称，佛山三水区盛丰陶瓷厂在周二清晨发生火灾，上百名消防队员奋战两个小时将大火扑灭。
新华社称，该工厂法人代表事後被公安机关控制。报导未详细说明具体情况。(完)
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路透华盛顿2月8日 - 据了解美国政府想法的消息人士，美国总统特朗普计划针对多德-弗兰克法案中一项备受争议的规定出台行政命令。该规定要求企业披露其产品中是否包含来自非洲战乱地区的“冲突矿物”。
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。