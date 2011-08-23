苹果将推出搭载8GB闪存低价版iPhone 4--消息

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
记者 詹颖颐/苏骏霖 编译 王冠中
路透台北/香港8月23日电---根据两名知情消息人士表示,苹果(AAPL.O)的亚洲供应商已开始生产低价版本的iPhone 4手机,搭载8GB闪存.
其中一名消息人士周二表示,iPhone 4采用的8GB闪存是由一家韩国公司所生产,但不愿透露是哪家公司.苹果目前的闪存来源为日本东芝(6502.T)和韩国三星电子(005930.KS).
消息人士不愿具名,因相关资讯尚未公开.
向来对业务内容相当保密的苹果也不愿就此置评.
目前的iPhone 4是在2010年6月推出,分为16GB和32GB版本,今年4月加入了白色机型.一名消息人士称,8GB版本料在数周内推出.
除了低价版iPhone 4外,消息人士表示,下一代iPhone料将在9月底上市,确认了先前业界传出的消息.
一消息人士指出,新一代iPhone预计会搭载更大的触控屏幕、收讯更佳的天线、以及800万像素相机.
该消息人士称,下一代iPhone的两家制造商--鸿海(2317.TW)及和硕(4938.TW)--已受指示准备总计高达4,500万支的产能.(完)
--译文审校 蔡美珍
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