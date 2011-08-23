现货金触及1,910美元上方纪录高位

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透新加坡8月23日电---现货金周二飙涨至1,910美元上方的纪录高位,连续第四个交易日创纪录新高,因对全球经济成长的持续担忧增强黄金避险魅力.
金价可能连续第七天上涨,而且月度上涨逾16%,为1999年9月以来最高纪录.
现货金一度上涨0.8%,至每盎司1,911.46美元纪录高位,之後回落,0626GMT持平于1,897.05美元.
美国期金一度大涨1.4%,至纪录高位每盎司1,917.90美元,此後回落至1,900.80美元.
投资者等待今日稍晚公布德国、法国与欧元区采购经理人指数(PMI)初值数据,若数据疲软,可能会加剧对于援助欧元区二线高负债国的担忧.
"欧洲或美国都没传出什麽好消息,"Investec Australia交易主管Darren Heathcote表示,"短期内前景看起来十分黯淡…在此困难时期,投资者暂时乐于将黄金视为避险资产,在看到可持续的正面进展之前,他们会一直这麽做."
技术图表显示,黄金自8月初以来一直处于超买区域,相对强弱指标徘徊在83附近.
路透市场分析师王涛称,技术分析预示金价日内可能回落至1,860美元.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1897.05 0.16 +0.01 33.65
现货银 43.44 -0.31 -0.71 40.76
现货铂金 1904.24 4.81 +0.25 7.74
现货钯金 758.25 0.07 +0.01 -5.16
TOCOM期金 4687.00 32.00 +0.69 25.69 124699
TOCOM铂金期货 4739.00 46.00 +0.98 0.92 13425
TOCOM期银 106.80 -1.20 -1.11 31.85 1096
TOCOM钯金期货 1886.00 24.00 +1.29 -10.06 308
COMEX期货合约
12月黄金 1900.80 8.90 +0.47 33.73 37432
9月白银 43.50 0.17 +0.40 40.59 25752
汇率
欧元/美元 1.4396
美元/日圆 76.73
附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)
--编译 许娜/隋芬;审校 张涛/侯向明
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
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