“拜登套餐”火爆京城

路透北京8月23日电(记者 Haze Fan/Tyra Dempster)---美国副总统拜登在北京访问期间曾就餐的“姚记炒肝”餐厅吸引了大批顾客，他们点名要拜登品尝过的炸酱面和其他饮食。

拜登一行五人上周四在“姚记炒肝”点了五碗炸酱面、10个包子、拌黄瓜、凉拌山药、拌土豆丝和两瓶可乐，共花了79元人民币。

这家小餐馆的工作人员说，拜登来过後，小店炸酱面销量大增，很多人点名要“拜登套餐”，菜单上暂时还没有这个名词，不过“姚记炒肝”打算很快加上去。

“美国副总统拜登像普通顾客一样，到我们餐厅吃午餐，我们就像接待普通远道来宾一样招待了他，”这名工作人员对路透电视表示。

“我们没给他任何折扣或优惠。”

这家餐厅近日爆满，甚至排起长队，这家餐馆不得不增雇人手。

“我从内蒙古来北京，出租车司机告诉我这家餐馆很有名，因为美国副总统几天前来过，”一位30岁的游客吴先生说。“我们特意来尝尝他吃的东西。”(完)

编译：王燕焜 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。