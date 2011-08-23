“拜登套餐”火爆京城

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透北京8月23日电(记者 Haze Fan/Tyra Dempster)---美国副总统拜登在北京访问期间曾就餐的“姚记炒肝”餐厅吸引了大批顾客，他们点名要拜登品尝过的炸酱面和其他饮食。
拜登一行五人上周四在“姚记炒肝”点了五碗炸酱面、10个包子、拌黄瓜、凉拌山药、拌土豆丝和两瓶可乐，共花了79元人民币。
这家小餐馆的工作人员说，拜登来过後，小店炸酱面销量大增，很多人点名要“拜登套餐”，菜单上暂时还没有这个名词，不过“姚记炒肝”打算很快加上去。
“美国副总统拜登像普通顾客一样，到我们餐厅吃午餐，我们就像接待普通远道来宾一样招待了他，”这名工作人员对路透电视表示。
“我们没给他任何折扣或优惠。”
这家餐厅近日爆满，甚至排起长队，这家餐馆不得不增雇人手。
“我从内蒙古来北京，出租车司机告诉我这家餐馆很有名，因为美国副总统几天前来过，”一位30岁的游客吴先生说。“我们特意来尝尝他吃的东西。”(完)
编译：王燕焜 发稿：朱淑珍
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