日本首相菅直人的位置可能由谁接替

菅直人6月27日在东京记者会中鞠躬致歉。 REUTERS/Toru Hanai

路透8月23日电---日本首相菅直人在任时日无多,此前日本经济财政大臣与谢野馨周二透露,菅直人可能在8月30日辞职,这将为日本选出五年内的第六任首相创造条件.

以下是可能的继任人选及其政策立场:

**野田佳彦**

日本财务大臣野田佳彦是菅直人系列政策提议的支持者,其中包括:通过财政改革来削减巨额公共债务的努力,以及将消费税上调5%等等.

去年9月,野田佳彦监督实施了日本六年来的首次外汇干预,以阻止日圆快速升值.今年3月,应野田佳彦请求,七国集团(G7)在日本遭遇地震、海啸与核灾打击後,对汇市进行联合干预.随着日圆兑美元升向纪录高位,野田佳彦在本月再次下令干预汇市.

野田佳彦并未响应菅直人对未来放弃核能的呼吁,他在本月接受杂志采访时说,最佳选项是重启已通过安全检查的反应堆.

野田佳彦近期重申,日本那些在二战後被盟国特别法庭裁定为战犯的战时领导人,根据日本国内法律并非"战犯".他本月还在杂志中表示,中国快速发展的军事力量以及不断扩张的军事区域,对周边国家构成严重危险.

野田佳彦热衷柔道运动.

**马渊澄夫**

这位51岁的前日本国土交通大臣7月曾向路透表示,日本应降低对核能的依赖,但对于是否停止使用核能的问题,仍需进行公开辩论.

马渊澄夫也敦促日本央行实施量化宽松政策,以避免出现通缩,并购入为灾後重建融资而发行的公债.

他因喜爱健身而被戏称为"终结者".

**海江田万里**

现年62岁的现任日本经济产业大臣海江田万里,负责掌管日本能源政策,在控制福岛核电站事件的局势发展中起了举足轻重的作用.

海江田万里曾呼吁增强核安全性,辩称菅直人废除核能的呼声过早,需对此进行更多辩论.

他曾警告称,仓促上调消费税可能带来副作用,并号召日本央行开始就政府公债持仓量上限进行商议,暗示他希望央行采取更多行动.

**前原诚司**

前任日本民主党领导人前原诚司在3月爆发献金丑闻前,曾被视为接替菅直人最有力的人选.而丑闻迫使他辞去外务大臣一职.

前原诚司今年49岁.他曾向路透表示,应在2030年左右废除核电站.而在此之间,日本都不得不依赖于原子能.

他在接受采访时也表示,日本在上调5%的消费税以抑制公共债务规模之前,应先摆脱通缩.

作为一位安全事务专家,前原诚司也对中国军力的增强表示过担忧,但也表示两国进行对话是必要的.

他的爱好包括蒸汽火车摄影.

**小泽锐仁**

现年57岁的小泽锐仁,在党内关键的税收委员会中是二号人物.他曾表示反对以加税来为灾後重建融资,称政府应举债为重建提供资金.

**樽床伸二**

樽床伸二,51岁,在去年6月党魁竞选中与菅直人角逐,虽然有党内重量级人物小泽一郎同盟者的支持,但仍惨遭落马.现任民主党国会对策委员长,对加税态度谨慎.

**鹿野道彦**

69岁的农林水产大臣鹿野道彦,一直对日本加入美国倡导的跨太平洋夥伴关系协定(TPP)所能带来的价值持怀疑态度.

鹿野道彦虽然并非广受欢迎,但可能获得民主党重量级人物小泽一郎的支持,并且可能令与主要反对党自民党的合作变得更加容易.(完)