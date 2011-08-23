23日盘後分析：缩量下A股难有作为

今日A股市场终于结束了近几日连跌的走势，全天呈现缩量反弹态势。今日沪综指第二次尝试回补上周五的缺口，不过受到近期成交量持续低迷的影响，股指反弹力度明显较弱，尾盘强劲拉升并不能掩盖市场整体偏弱的事实，尾盘沪综指最终报收于2554.02点，上涨1.52%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场终于结束了近几日连跌的走势，全天呈现缩量反弹态势。今日沪综指第二次尝试回补上周五的缺口，不过受到近期成交量持续低迷的影响，股指反弹力度明显较弱，尾盘强劲拉升并不能掩盖市场整体偏弱的事实，尾盘沪综指最终报收于2554.02点，上涨1.52%。

从技术层面分析，连续两个交易日尝试回补缺口，目前并未完全回补，如果股指短期不能有效完全回补“8.19”缺口并重新短期均线之上，那麽後市考验2437点支撑的概率将越来越大，同时也不排除创新低的可能。

在昨日的文章中，笔者提出近期市场呈现“无成交、无热点、无波动”的三无格局，而今日大盘尾市突然强劲拉升，是否意味着後市大盘将有所作为？

尽管今日盘中不少个股突然拉升带动股指反弹，但是目前市场弱平衡态势很难被打破。近期两市成交量持续低迷，地量频现，今日沪市单边成交继续在600亿元水平徘徊，甚至再度低于深市，显示目前投资者心态谨慎，同时也反映出目前资金面紧张局面没有得到有效缓解。

自从上周央票利率集体上行後，公开市场隔夜拆借利率多个品种连续上行，资金利率高位徘徊或将成常态，根据以前经验，A股很难有所作为。

日前银监会主席刘明康表示，由于热钱的大量流入，新兴经济体的输入型通胀压力居高不下，国内通胀前景仍不明朗。在此背景下，调控政策短期松动可能性不大，政策面的不确定性成为困扰市场的最大因素。

另外，本周五堪萨斯城联储组织的全球央行年会，年会的焦点将是美联储主席伯南克定于周五发表的讲话。目前市场普遍预期美联储将在会上宣布采取某种措施来刺激美国经济增长。如果符合预期，对全球市场无疑起到积极的作用。

操作上，鉴于短期内大盘难以走出弱势，因此，投资者还是采取保守的操作策略，不宜盲目追涨。（完）

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