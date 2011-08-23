亚洲需创造更多高质量工作以维系经济成长--ADB

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透新加坡8月23日电---亚洲开发银行(ADB)周二表示,亚洲发展中国家若要维系过去20年来经济快速扩张的荣景,则需创造出更多高质量的工作.
"自1990年以来,亚洲在经济成长及创造就业上,表现超越其他区域,"ADB首席经济学家Changyong Rhee在新加坡的记者会上表示.然而,"亚洲仍然是全世界多数穷人的大本营."
"我不是要淡化经济成长的重要性,但从就业的质量看来,进展并不大,"他补充说.
Rhee引用ADB数据指出,除日本外的新兴亚洲在2008年有三分之二的员工在非正式部门工作,与1990年的水准相去无几.
在印度,非正式员工占就业人口的比例升至82%,在1991-2008年间则为80%.泰国非正式员工比例在2008年降至54%,1990年时则为70%;而马来西亚同期则自31%降至22%.
反观新兴欧洲2008年时非正式员工比例则为12%,而拉丁美洲及加勒比海区域则为33%.
展望未来,Rhee表示,只要2008年金融危机没有重演,则亚洲将会安然度过欧美经济放缓的问题.
"我们相信当前亚洲经济成长畅旺且强韧,足以因应发达经济体放缓的景况,除非发生可能性相当低的全面性危机,"他说.(完)
--编译 龚芳;审校 王洋
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