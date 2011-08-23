亚洲需创造更多高质量工作以维系经济成长--ADB

路透新加坡8月23日电---亚洲开发银行(ADB)周二表示,亚洲发展中国家若要维系过去20年来经济快速扩张的荣景,则需创造出更多高质量的工作.

"自1990年以来,亚洲在经济成长及创造就业上,表现超越其他区域,"ADB首席经济学家Changyong Rhee在新加坡的记者会上表示.然而,"亚洲仍然是全世界多数穷人的大本营."

"我不是要淡化经济成长的重要性,但从就业的质量看来,进展并不大,"他补充说.

Rhee引用ADB数据指出,除日本外的新兴亚洲在2008年有三分之二的员工在非正式部门工作,与1990年的水准相去无几.

在印度,非正式员工占就业人口的比例升至82%,在1991-2008年间则为80%.泰国非正式员工比例在2008年降至54%,1990年时则为70%;而马来西亚同期则自31%降至22%.

反观新兴欧洲2008年时非正式员工比例则为12%,而拉丁美洲及加勒比海区域则为33%.

展望未来,Rhee表示,只要2008年金融危机没有重演,则亚洲将会安然度过欧美经济放缓的问题.

"我们相信当前亚洲经济成长畅旺且强韧,足以因应发达经济体放缓的景况,除非发生可能性相当低的全面性危机,"他说.(完)