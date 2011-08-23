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时事要闻 | 2011年 8月 23日 星期二 18:40 BJT

抵抗组织正逼近卡扎菲大本营--电视

路透开罗8月23日电---半岛电视台一名记者报导称，利比亚反抗武装周二正在逼近位于的黎波里市中心的卡扎菲大本营--阿齐齐亚军营的大门。

该频导播放了发射炮弹的画面，并显示该市上空升起烟雾，反抗组织正在各个街区清除卡扎菲的武装人员。(完)

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