中国副外长称担心欧元区垮台风险

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透北京8月23日电---中国外交部副部长傅莹在一篇专访中表示,若欧元区成员国不携手解决债务危机,欧元区有可能垮掉,但中国乐见德国及法国正合作化解这项风险.
傅莹上周向德国明镜周刊表示,她与同僚讨论了欧元的问题."西方目前虽处于困境,但欧美也曾战胜过许多严重的困难."
"西方经济能否实现反弹,与中国休戚相关.我们彼此依存度非常高,西方的损失并不意味着中国的收益.大家都在同一条船上.我们的确对西方的经济困局感到担忧."
"大家的基本观点是,如果欧洲国家携手解决问题,欧盟将继续前行,否则欧元区就有可能垮掉."
但傅莹表示,如果经济危机影响扩散到中国,她并不担心中国政权稳定."当西方政府遇到经济危机时,你们会担心自己的政治制度吗?那我们为什麽要这样担心呢?"她表示.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
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