NYMEX原油期货收涨

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
* 美股上涨,因对美联储将推出刺激经济措施感到乐观
* 市场揣测美联储放宽政策,压低美元
路透纽约8月23日电---周二美国原油期货收高逾1%,对于美国联邦储备委员会(美联储,FED)将很快发出进一步刺激疲软经济信号的乐观情绪提振美股上涨,从而支撑原油期货.
尽管利比亚首都的黎波里大部分被反对派占领,但战斗不断仍支撑油价,另外尼日利亚出口中断也提供支撑.
利比亚反对派组成的国家委员会主席穆斯塔法 阿卜杜勒 贾利勒(Mustafa Abdel-Jalil)谨慎表示,"现在称的黎波里一战结束为时尚早."其还补充称,"在卡扎菲和其子被捕之前,难言战斗结束."
美国东岸自弗吉尼亚至波士顿地区发生6.0级地震後,纽约商业期货交易所(NYMEX)交易继续进行.
美国石油协会(API)在周二2030 GMT公布,美国最近一周原油库存减少330万桶.汽油库存增加640万桶,馏分油库存增加200万桶.
在一周库存报告公布之前,路透访问分析师的调查显示,预计上周美国原油库存增加80万桶,馏分油库存增加70万桶,预料汽油库存减少90万桶.
新的近月合约--NYMEX10月合约结算价为每桶85.44美元,收高1.02美元或1.21%.盘中交易区间为83.40至86.39美元.
洲际交易所10月布兰特原油期货结算价报每桶109.31美元,上涨0.95美元或0.88%,盘中交易区间为107.20至109.79美元.
美国原油较布兰特原油折价小幅缩窄,收盘时为23.87美元,周一为23.94美元.
美国股市周二大涨3%,因市场臆测美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席贝南克将暗示会进一步扶助经济,为投资者点燃了在四周大跌後股市最惨淡时期已过去的希望. (完)
--编译 田建华;审校 利棣儿
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