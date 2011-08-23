美国制造业活动与新屋销售均创低点 暗示经济增长疲弱

* 8月地区制造业指数进一步下滑

* 7月新屋销售降0.7%至五个月最低

* 房价中值较上年同期上升4.7%

路透华盛顿8月23日电---美国大西洋沿岸中部地区8月制造业产出降至两年低点,7月新屋销售达到五个月最低,成为暗示经济增长面临停滞风险的最新迹象.

里奇蒙联邦储备银行周二公布,8月综合制造业指数由7月的负1降至负10,创下2009年6月以来最低,因新订单和出货情况大幅趋疲.

尽管此次调查范围仅占美国制造业一小部分,但上周也有报告显示大西洋沿岸中部地区制造业活动急剧下滑,暗示这个支撑美国经济复苏的行业有萎缩可能.

德国商业银行分析师Anthony Karydakis表示,"制造业为复苏持续提供了动力,突然间其似乎受到了沉重打击,超出了日本地震造成供应链中断带来的影响."

浏览新屋销售数据图表,请点选:(r.reuters.com/qud43s)

美国供应管理协会(ISM)7月制造业指数为50.9,分析师预计,8月该指数可能将跌至荣枯分水岭50下方.

ISM制造业指数自3月以来稳步下跌,但这主要归咎于日本地震造成的供应链中断.8月的调查数据将于9月1日公布.

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区8月制造业活动指数跌至近两年半低点.

分析师表示,地区性疲弱不应被解读为经济已经陷入衰退的迹象.

**衰退风险上升**

费城联储的调查与全国性的ISM指数关联性很小,本月下跌主要反映了金融市场极度动荡,後者伤及企业活动和消费者信心.

多伦多道明证券美国宏观策略师Millan Mulraine表示,"我们预计ISM制造业指数本月将自2009年中期以来首次跌破50关口,但仍将保持在预示整体经济萎缩的46上方."

分析师预计,整体经济活动萎缩的机率高达50%.

美国商务部周二公布,美国7月新屋销售较上月下降0.7%,年率为29.8万户,为2月来最低,这也强化了衰退的风险.路透调查预估为31万户.7月新屋销售较上年同期增长6.8%.

7月新屋销售疲弱,供应量仍持稳在可满足市场6.6个月的需求.

Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff称,"复苏不能指望楼市提供多少增长的动能."

即便经济数据走软,美国股市周二仍大涨3%,因市场臆测美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克将暗示会进一步扶助经济,为投资者点燃了在四周大跌後股市最惨淡时期已过去的希望.

伯南克周五早上将在杰克森霍尔的央行会议上讲话.期望伯南克将勾勒出新一轮买债计划的交易商可能将会失望.

他最有可能提出渐进的举措,如美联储可能调整资产负债表,持续对中长期利率构成下行压力.(完)

--编译 程琳/张荻;审校 徐文焰

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