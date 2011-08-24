美东发生5.8级强震 华盛顿震感明显

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿8月23日电(记者 Lily Kuo/Malathi Nayak)---美国东海岸地区周二发生里氏5.8级地震，远至加拿大都有震感。首都华盛顿数以千计上班族惊慌地跑到街上。
此次震中位于弗吉尼亚州的米纳尔勒(Mineral)，目前尚无人员伤亡或重大财产损失报告。
这是1897年以来弗吉尼亚州发生的最强地震，且为浅源地震，破坏力较大。
地震发生後，弗吉尼亚州北安娜(North Anna)核电站断电，两座核反应堆关闭。但核电站运营方称，核电站未遭重大损坏。反应堆将保持关闭，直至能安全重启。
五角大楼、白宫和国会大厦均进行人员疏散。地震发生正值午餐时间，东海岸地区数以千计的上班族跑上街道，而商店和办公室架子上的许多东西摔到了地上。
位于华盛顿的美国国际开发署工作人员称震感明显。当天在华盛顿的联邦机构雇员提前下班回家。
位于华盛顿的国家大教堂受损，中央塔的三个尖顶损坏，这里是为许多美国总统举行国葬和悼念仪式的地方。(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。