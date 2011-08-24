美东发生5.8级强震 华盛顿震感明显

路透华盛顿8月23日电(记者 Lily Kuo/Malathi Nayak)---美国东海岸地区周二发生里氏5.8级地震，远至加拿大都有震感。首都华盛顿数以千计上班族惊慌地跑到街上。

此次震中位于弗吉尼亚州的米纳尔勒(Mineral)，目前尚无人员伤亡或重大财产损失报告。

这是1897年以来弗吉尼亚州发生的最强地震，且为浅源地震，破坏力较大。

地震发生後，弗吉尼亚州北安娜(North Anna)核电站断电，两座核反应堆关闭。但核电站运营方称，核电站未遭重大损坏。反应堆将保持关闭，直至能安全重启。

五角大楼、白宫和国会大厦均进行人员疏散。地震发生正值午餐时间，东海岸地区数以千计的上班族跑上街道，而商店和办公室架子上的许多东西摔到了地上。

位于华盛顿的美国国际开发署工作人员称震感明显。当天在华盛顿的联邦机构雇员提前下班回家。

位于华盛顿的国家大教堂受损，中央塔的三个尖顶损坏，这里是为许多美国总统举行国葬和悼念仪式的地方。(完)

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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