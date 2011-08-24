24日盘前分析：缩量筑底还将延续

随着周边市场转暖，昨日A股市场结束连跌、呈现震荡反弹走势。盘中热点依旧散乱，显示场内资金参与热情不高。昨日沪市成交创13个月以来的最低水平，大盘缩量筑底的特征较为明显。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

随着周边市场转暖，昨日A股市场结束连跌、呈现震荡反弹走势。盘中热点依旧散乱，显示场内资金参与热情不高。昨日沪市成交创13个月以来的最低水平，大盘缩量筑底的特征较为明显。

笔者认为，A股整体业绩增长以及目前的估值水平限制了下跌空间，不过昨日的反弹基本上还是属于超跌反弹的性质，反复调整仍是近期主基调。

一方面，央票发行利率和三年期央票的重启，导致加息预期再起。同时，房地产政策也有继续加码的迹象。虽然已经有较长的时间没有推出加息与提高准备金率等紧缩措施，但市场还无法由此认定调控政策会松动。

另一方面，昨日沪市全天仅成交了632.1亿元，较周一进一步萎缩，再度创出年内地量。成交萎缩表明资金对反弹仍然心存谨慎，往往也意味着反弹持续性可能较差。

此外，外围环境的不确定性因素继续存在。美国经济是否进入双底衰退，及欧债危机的变化，在很大程度上加深了投资者对全球经济的担忧。

操作上，鉴于市场心态依然谨慎，缩量筑底还将延续。因此，投资者还是采取保守的操作策略，不宜盲目追涨，在控制仓位的前提下，谨慎参与确定性的投资机会。

消息面，知情人士日前透露，新材料“十二五”规划有望9月公布。“十二五”期间，国家将实施新材料重大工程项目，重点支持高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料、新型动力电池材料、碳纤维复合材料、稀土功能材料等新材料。另外，新一代信息功能材料和生物医药、节能环保、绿色建材等行业材料也有望获得重大工程项目支持。

另外，华夏、建信、景顺长城等10家基金公司率先披露了旗下155只基金的2011年半年报。报告显示，这些基金上半年亏损306亿元，支付的管理费为36.86亿元，同比有所下降，基金换手率也大幅下降。

从半年报来看，一些重仓中小盘股的基金业绩受到很大影响，少数以大盘蓝筹为重仓股的基金在上半年的波动中仍取得正收益。（完）

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