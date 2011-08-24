分析师看穆迪下调日本信用评等

路透东京8月24日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将日本公债信用评等下调一个级距至Aa3,称降级是因该国预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加.

穆迪在声明中称,"诸多因素令日本难以缓和债务与国内生产总值(GDP)之比的攀升,因此促使穆迪采取该评级行动."

然而该评级机构称,评级展望为稳定,因为:"日本投资者对国内市场及日本公债的偏好并未削弱,使得政府能够以全球最低的名义利率来为财政赤字融资."

以下为分析师评论摘要:

澳洲联邦银行策略师JOSEPH CAPURSO:

穆迪目前对日本公债的信用评级与标普的评级一致.因此这仅是一种追赶行为.市场对此的反应不大,我不认为美元兑日圆会涨太多.

富国生命投资顾问公司社长兼会长樱井佑记:

我以前曾预测调降评级会在(执政的)民主党领导人选举之後发生.但看看这些候选人,似乎没有谁打算真正进行金融改革,这就是穆迪决定采取行动调降评级的原因.

穆迪可能认为,日本财政状况将持续恶化.

巴克莱资本驻东京董事总经理FUMIYUKI TAKAHASHI:

日本失去AAA信用评等已经过去了一段时间,因此日本利率不太可能骤然上升.股市也不太会对此次评等调降作出反应.

澳洲国民银行首席市场分析师ROB HENDERSON:

日本总体债务已经相当于GDP的229%左右,甚至高于希腊,因此这基本上不算是意外.但这也不太可能产生太大影响,因为所有债务几乎都是日本人自己持有,他们没有退路.所以说,外国银行可能会撤出诸如希腊等国,但日本是与之隔绝的.日本公债不会遭遇抛售.

不过你还是得记住,债务与GDP之比高达229%长期而言是不可持续的.

市场反应:

* 日圆/美元小跌

* 10年期日本公债期货下跌 (完)

--编译 王翔琼/梁睿雪/洪曦/程琳;审校 徐文焰/张荻

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