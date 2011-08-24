利比亚反抗军攻占卡扎菲官邸

路透的黎波里8月23日电(记者 Peter Graff/Ulf Laessing)---利比亚反抗武装周二攻下卡扎菲在的黎波里的阿齐齐亚军营，缴获武器和战利品，并摧毁这座卡扎菲官邸。

反抗武装宣称卡扎菲独裁统治已结束，反抗军将追捕卡扎菲及其儿子。

反抗军在阿齐齐亚军营鸣枪庆祝，其中一人高喊：“结束了！卡扎菲完蛋了！”

支持利比亚反抗军的西方国家尚未宣称取得胜利，但已将重点放在迅速恢复秩序方面，西方担心反抗阵营内部的分裂可能导致无政府主义，从而阻碍利比亚恢复石油出口。

利比亚“国家过渡委员会”主席贾利勒(Mustafa Abdel Jalil)警告称：“现在就说的黎波里战斗已结束，还为时过早。得等抓获卡扎菲和他的儿子後，战斗才算结束。”

该委员会执行局主席吉卜里勒(Mahmoud Jibril)承诺，利比亚将向民主社会过渡。他称，全世界都在关注利比亚，应避免简易审判。

吉卜里勒说：“我们一定不能搞砸了革命的最後阶段。”

阿齐齐亚军营向来是戒备森严的禁区，如今反抗武装砸坏卡扎菲镀金雕像，踢踹金像脸部，有的人将卡扎菲的肖像撕碎，还有的人爬到了纪念碑上。

反抗武装指挥官贝尔哈吉(Abdel Hakim Belhadj)说，他不知道卡扎菲父子的下落，称“他们像老鼠一样逃走了”。

有的反抗军认为卡扎菲可能就在不远处。但反抗武装称，卡扎菲在南部的据点赛卜哈(Sabha)附近发生冲突。

在的黎波里的路透记者称，的黎波里市中心附近仍有交火，持续有抢掠事件发生。英国外交大臣黑格(William Hague)称：“卡扎菲政权就要垮台了。但我们现在仍处于非常艰难和危险的时刻。”(完)

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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