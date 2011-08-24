上周食用农产品价格小幅上涨--商务部

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京8月24日电---中国商务部数据显示,上周(8月15日至21日)商务部重点监测的食用农产品价格较前一周小幅上涨,其中蔬菜价格涨幅明显,猪肉亦延续涨势.同时,生产资料价格与前一周基本持平.
商务部网站发布数据显示,在居民消费价格指数(CPI)中权重较高的猪肉价格上周继续走升,环比涨0.1%,而除牛肉以外的其他肉蛋类价格亦续涨.
同时,18种蔬菜平均批发价格在连跌五周後重拾升势,上涨2.1%,其中生菜、大白菜和油菜等叶类蔬菜价格涨幅居前;不过,由于目前鲜活海产品上市量增加,八种水产品平均批发价格则较前一周下降0.9%.
主要生产资料中,钢材、化工产品、建材、轻工原料价格上涨;矿产品价格持平;能源、农资、有色金属、橡胶价格下跌.其中钢材价格涨幅居前是受大中钢厂上调报价、山西等地焦炭价格上涨及库存下降影响.
今年以来国内猪肉价格涨幅较大并带动了物价上涨.中国7月CPI同比上涨6.5%,创出37个月新高;其中猪肉价格涨56.7%,影响价格总水平上涨约1.46个百分点.
如下是商务部公布的主要产品每周价格环比变动数据:
每周截至日 8/21 8/14 8/7 7/31 7/24 7/17 7/10 7/3 6/26 6/19 6/12 6/5 5/29
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食用农产品价格 上涨 持平 回落 回落 上涨 上涨 上涨 上涨 上涨 上涨 持平 上涨 上涨
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蔬菜 2.1 -0.4 -2.8 -3.1 -1.5 -2.2 0.0 0.0 +2.3 -1.9 -6.9 -5.0 -1.3
肉类
猪肉 +0.1 +0.1 0.0 -0.5 -0.2 +0.2 +2.3 +3.4 +4.5 +4.8 +1.6 +1.8 +2.9
牛肉 -0.1 +0.1 +0.2 +0.5 +1.0 +0.5 -0.1 -0.2 +0.9 +0.6 -0.2 +0.8 +0.9
羊肉 +0.6 +0.3 +0.4 +0.4 +0.6 -0.2 +0.8 +0.4 +0.4 +0.5 -0.1 +0.5 +1.5
白条鸡 +0.2 +0.2 +0.3 +0.3 +0.4 +0.4 +0.7 +0.5 +0.6 +0.6 +0.1 +0.1 +0.2
食用油类
豆油 +0.3 +0.3 +0.1 0.0 +0.2 +0.4 +0.6 0.0 +0.1 +0.7 +0.4 +0.2 0.0
菜籽油 +0.3 +0.3 -0.1 +0.2 +0.2 +0.3 +0.6 +0.3 +0.3 +0.3 +0.3 0.0 +0.1
花生油 +0.5 +0.5 +0.3 +0.6 +0.4 +1.1 +0.4 +0.1 +0.3 +0.2 +0.2 +0.1 +0.1
鸡蛋 +0.8 +0.8 +0.7 +0.8 +0.6 +0.4 +0.3 +0.1 -0.1 +0.8 +1.5 +1.0 +1.4
粮食类
面粉 0.0 0.0 0.0 +0.2 +0.2 +0.4 +0.4 +0.2 +0.4 +0.2 +0.4 0.0 +0.4
大米 +0.3 +0.2 +0.4 +0.2 +0.5 +0.4 +0.4 +0.4 +0.5 +0.2 +0.2 +0.4 +0.2
生产资料价格 持平 回落 上涨 上涨 上涨 上涨 上涨 回落 回落 上涨 上涨 持平 上涨
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有色金属 -0.2 -4.7 -1.6 +1.7 +1.7 +0.1 +2.9 +0.6 -0.5 -0.3 +0.7 +1.1 +0.6
钢材 0.4 -0.6 +0.9 +0.3 +0.4 +0.3 +0.0 -0.4 -1.1 -0.3 +0.1 +0.1 -0.1
橡胶 -0.7 -0.5 +0.8 +0.1 +0.4 +1.6 +1.0 -0.3 -0.5 +0.1 +0.5 +1.1 +0.6
建材 0.2 ~ ~ 0.0 -0.2 0.0 +0.1 -0.1 ~ +0.3 +0.1 0.0 +0.1
能源 -0.1 -0.5 +0.1 +0.4 +0.1 +0.7 +0.2 -0.7 -0.1 +0.2 +0.3 -0.1 -0.2
注: ~ 表示数据不可得.(完)
欲了解详情,请点选商务部网站(here)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)