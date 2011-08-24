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中国财经 | 2011年 8月 24日 星期三 09:29 BJT

上周食用农产品价格小幅上涨--商务部

路透北京8月24日电---中国商务部数据显示,上周(8月15日至21日)商务部重点监测的食用农产品价格较前一周小幅上涨,其中蔬菜价格涨幅明显,猪肉亦延续涨势.同时,生产资料价格与前一周基本持平.

商务部网站发布数据显示,在居民消费价格指数(CPI)中权重较高的猪肉价格上周继续走升,环比涨0.1%,而除牛肉以外的其他肉蛋类价格亦续涨.

同时,18种蔬菜平均批发价格在连跌五周後重拾升势,上涨2.1%,其中生菜、大白菜和油菜等叶类蔬菜价格涨幅居前;不过,由于目前鲜活海产品上市量增加,八种水产品平均批发价格则较前一周下降0.9%.

主要生产资料中,钢材、化工产品、建材、轻工原料价格上涨;矿产品价格持平;能源、农资、有色金属、橡胶价格下跌.其中钢材价格涨幅居前是受大中钢厂上调报价、山西等地焦炭价格上涨及库存下降影响.

今年以来国内猪肉价格涨幅较大并带动了物价上涨.中国7月CPI同比上涨6.5%,创出37个月新高;其中猪肉价格涨56.7%,影响价格总水平上涨约1.46个百分点.

如下是商务部公布的主要产品每周价格环比变动数据:

每周截至日 8/21 8/14 8/7 7/31 7/24 7/17 7/10 7/3 6/26 6/19 6/12 6/5 5/29

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食用农产品价格 上涨 持平 回落 回落 上涨 上涨 上涨 上涨 上涨 上涨 持平 上涨 上涨

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蔬菜 2.1 -0.4 -2.8 -3.1 -1.5 -2.2 0.0 0.0 +2.3 -1.9 -6.9 -5.0 -1.3

肉类

猪肉 +0.1 +0.1 0.0 -0.5 -0.2 +0.2 +2.3 +3.4 +4.5 +4.8 +1.6 +1.8 +2.9

牛肉 -0.1 +0.1 +0.2 +0.5 +1.0 +0.5 -0.1 -0.2 +0.9 +0.6 -0.2 +0.8 +0.9

羊肉 +0.6 +0.3 +0.4 +0.4 +0.6 -0.2 +0.8 +0.4 +0.4 +0.5 -0.1 +0.5 +1.5

白条鸡 +0.2 +0.2 +0.3 +0.3 +0.4 +0.4 +0.7 +0.5 +0.6 +0.6 +0.1 +0.1 +0.2

食用油类

豆油 +0.3 +0.3 +0.1 0.0 +0.2 +0.4 +0.6 0.0 +0.1 +0.7 +0.4 +0.2 0.0

菜籽油 +0.3 +0.3 -0.1 +0.2 +0.2 +0.3 +0.6 +0.3 +0.3 +0.3 +0.3 0.0 +0.1

花生油 +0.5 +0.5 +0.3 +0.6 +0.4 +1.1 +0.4 +0.1 +0.3 +0.2 +0.2 +0.1 +0.1

鸡蛋 +0.8 +0.8 +0.7 +0.8 +0.6 +0.4 +0.3 +0.1 -0.1 +0.8 +1.5 +1.0 +1.4

粮食类

面粉 0.0 0.0 0.0 +0.2 +0.2 +0.4 +0.4 +0.2 +0.4 +0.2 +0.4 0.0 +0.4

大米 +0.3 +0.2 +0.4 +0.2 +0.5 +0.4 +0.4 +0.4 +0.5 +0.2 +0.2 +0.4 +0.2

生产资料价格 持平 回落 上涨 上涨 上涨 上涨 上涨 回落 回落 上涨 上涨 持平 上涨

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有色金属 -0.2 -4.7 -1.6 +1.7 +1.7 +0.1 +2.9 +0.6 -0.5 -0.3 +0.7 +1.1 +0.6

钢材 0.4 -0.6 +0.9 +0.3 +0.4 +0.3 +0.0 -0.4 -1.1 -0.3 +0.1 +0.1 -0.1

橡胶 -0.7 -0.5 +0.8 +0.1 +0.4 +1.6 +1.0 -0.3 -0.5 +0.1 +0.5 +1.1 +0.6

建材 0.2 ~ ~ 0.0 -0.2 0.0 +0.1 -0.1 ~ +0.3 +0.1 0.0 +0.1

能源 -0.1 -0.5 +0.1 +0.4 +0.1 +0.7 +0.2 -0.7 -0.1 +0.2 +0.3 -0.1 -0.2

注: ~ 表示数据不可得.(完)

欲了解详情,请点选商务部网站(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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