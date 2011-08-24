萨科齐或与胡锦涛讨论欧债危机问题

路透巴黎/北京8月23日电---法国总统萨科齐周四可能向中国国家主席胡锦涛寻求对欧元区债务危机的支持,有迹象显示北京对欧债危机愈发关注.

中国外交部副部长傅莹周二在一篇专访中表示,若欧元区成员国不携手解决债务危机,欧元区有可能垮掉,而仅仅一天之前中国一份主要的官方报纸把欧债危机比作黑死病.

萨科齐在访问法属太平洋新喀里多尼亚的途中将在中国停留,中国可能敦促其采取更有力的措施解决欧元区债务危机.

"中国可能要求法国与德国承担更多的责任,帮助欧元区有债务问题的国家走出困境,"上海财经大学国际金融教授奚君羊表示.

不过萨科齐不大可能对中国承诺任何具体的新措施,但他可能获得北京的又一次公开支持,这可能有助于缓解金融市场的紧张气氛.

"中国将重申对欧洲经济和欧元抱有信心,甚至可能承诺继续购买欧元债券和其他金融资产,"奚君羊称.

萨科齐今年将主持20国集团(G20)峰会,周二他在电话中与美国总统奥巴马就全球经济状况和金融市场动荡进行了探讨,并一致认同做出一致反应对于刺激经济的重要性,包括通过G20.

萨科齐可能就20国集团采取进一步措施试探胡锦涛的意向,在全球金融危机高峰时期20国集团在协调刺激政策方面发挥了关键作用.此外,他可能也会推进20国集团会议的议程,包括解决全球经济不平衡,比如中国的经常帐盈馀和人民币汇率问题.

萨科齐将于周四当地时间下午5点(0900GMT)与胡锦涛会谈,会後共进晚餐.当晚他将飞往新喀里多尼亚,这是他自2007年执政以来对该地区的首次访问.

这将是萨科齐作为法国总统以来第六次访问中国,两国领导人可能也会讨论法德提出的徵收金融交易税的建议.对该建议的意见不一,只有获得主要经济体的支持才能生效.(完)

--编译 李春喜;审校 孙茉莉

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