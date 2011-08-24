全年通胀目标实现难度很大--人民日报

路透北京8月24日电---人民日报评论员文章称,由于推动价格上涨的因素没有根本消除,中国实现全年居民消费价格(CPI)预期目标有很大难度,且经济稳定增长亦存在一定程度不确定性.稳物价仍是下半年宏观调控首要任务.

周三的人民日报文章并称,下半年,宏观调控要应当增强对形势变化的预见性和敏感性,把握好调控的方向、力度和节奏,防止政策累积效应和市场变化因素叠加对下一阶段实体经济产生过大影响.

"宏观政策要兼顾'稳定性'与'灵活性',既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动."文章称.

文章称,下半年,稳定物价的有利条件增加,但物价形势仍不乐观.中国市场通胀预期较强,输入性通胀压力并未明显减弱,劳动力等成本上涨压力还会长期存在,秋粮、生猪等生产供应不确定因素较多,资源要素价格矛盾较为突出.

数据显示,中国1-7月CPI同比涨幅为5.5%.上半年国内生产总值(GDP)同比增长9.6%;其中二季度同比增长9.5%,环比增长2.2%.

文章并认为,下半年中国应当继续将稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,坚持宏观调控取向不变,保持宏观经济政策的连续性和稳定性.

虽然当前经济增速仍处于平稳较快增长区间,快速回落的风险较小,但稳定增长也存在一定程度的不确定性,

影响经济稳定运行的不利因素较多,包括国际主要经济体增长乏力,主权债务危机恶化扩散,世界经济下行风险有所加大;国内部分企业生产经营困难加大.

为抑制通胀,中国央行从去年10月以来共升息五次;并自去年初以来,12次上调存款准备金率,上次上调是在6月20日,目前大型金融机构存准率已达到21.5%的历史高位.(完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

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