反抗军称卡扎菲必须先在利比亚受审

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透开罗8月24日电---利比亚国家过渡委员会发言人古贾(Abdel Hafiz Ghoga)称，卡扎菲必须先在利比亚受审，而後转至国际刑事法庭。
古贾对埃及国家电视台称，卡扎菲目前仍在利比亚，休想逃得出去。国际刑事法庭今年5月指控卡扎菲犯下战争罪。
古贾说：“卡扎菲就算不在的黎波里，也还在利比亚。他可能是偷偷逃往利比亚中部或南部了。”
“我们一定要抓住他，在利比亚进行审判，然後再将他转至国际刑事法庭受审。”
当被问及反抗武装是否会放卡扎菲逃跑时，古贾回复道：“这是不可能的。他休想逃掉。他没得选择。”(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。