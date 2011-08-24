反抗军称卡扎菲必须先在利比亚受审

路透开罗8月24日电---利比亚国家过渡委员会发言人古贾(Abdel Hafiz Ghoga)称，卡扎菲必须先在利比亚受审，而後转至国际刑事法庭。

古贾对埃及国家电视台称，卡扎菲目前仍在利比亚，休想逃得出去。国际刑事法庭今年5月指控卡扎菲犯下战争罪。

古贾说：“卡扎菲就算不在的黎波里，也还在利比亚。他可能是偷偷逃往利比亚中部或南部了。”

“我们一定要抓住他，在利比亚进行审判，然後再将他转至国际刑事法庭受审。”

当被问及反抗武装是否会放卡扎菲逃跑时，古贾回复道：“这是不可能的。他休想逃掉。他没得选择。”(完)

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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