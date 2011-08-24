《信报》：黄金储备资产 战略功能增强

（8月24日社评）

在预期美国联邦储备局推出第三轮货币量化宽松(QE3),美元弱化,加上欧债危机阴霾不散下,黄金成为资金避难所,昨天每盎斯金价一度突破1,900美元,市场一片炽热.上海黄金交易所宣布,再度提高黄金远期合约保证金,反映在高位运行的黄金後市,风险持续上升.然而,在目前国际金融局势风起云涌之际,黄金作为储备资产,战略功能却又不断增强.

《第二季度全球黄金需求报告》资料显示,中国黄金储备有1,054吨,占国家外汇储备馀额1.6%;美国有8,130吨,是中国8倍,占外汇储备约75%.德国拥有3,400吨,占国家外汇储备71%.可以看到,发达国家经济体的黄金占外储比例介乎60%-70%;俄罗斯和印度持金比例也超过5%,但中国不足2%,以中国目前逾3万亿美元外汇储备计,即使扩大黄金储备比例一个百分点,也势必大举推高金价,令储备投资多元化的成本极其沉重,可谓进退维谷.

上周委内瑞拉总统宣布将黄金产业国有化,并把海外的黄金储备转移回国.本周一随即启动相关程序,提取存放于英国央行的近百吨黄金储备.委内瑞拉作为产金国,无论此举是否带有政治性的资产安全考虑,还是预期未来黄金资产将出现激烈争夺,为未来筹谋,但在美元国际储备货币地位预期弱化、国际货币体制酝酿改革并防范纸币贬值的变局下,黄金的避险和储备战略功能确实有提升的外在客观条件.

美国天文数字的国债,如何通过美元贬值,砍削沉重的债务负担,”金蝉脱壳”,同时又能够”极小化”国内持有大部分国债的国民损失,显然是美元变化的骨节眼.在美元可能出现巨大国际信心危机时,有货币战略分析员——如日本的岩本沙弓便曾提出,美国可能通过新发货币与部分黄金成分挂 ,让美元”脱胎换骨”.但无论演变如何,美国一直紧抱8,000吨黄金储备,即使联邦政府入不敷支,濒临破产,也绝不轻言抛售,反映极其重视黄金的战略作用.短期来看,基于金价已积累了相当大升幅,市场出现调整也属正常.但黄金的储备和应变功能,在”乱世”之中日益吃重的”金律”,似乎在目前金融变局中得到新的印证.(P02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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