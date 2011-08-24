穆迪调降日本信用评等(更新版)

(新增细节和分析师评论)

* 穆迪认为日本政府频繁更迭是财政改革缓慢的原因

* 此次降级为2002年以来首次

* 穆迪的评级与标准普尔相当

* 市场对此初步反应平淡

路透东京8月24日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将日本公债信用评等下调一个级距至Aa3,称降级是因该国预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加.

该评级机构亦警告称,日本政府更迭频繁,也限制了其解决债务问题的能力.日本五年里即将迎来第六位政府领导人.

"过去五年来,政府频繁更换使之无法通过有效和持久的政策来贯彻长期经济和财政战略,"穆迪表示.

民意支持率极低的现任首相菅直人周二证实,他即将辞去执政党党首职务.

穆迪在5月时曾警告可能调降日本当时为Aa2的评级,因该国经济成长迟滞的前景以及应对庞大公共债务时政策不力,让人越来越担心.日本目前的公共债务规模相当于其国内生产总值(5万亿美元)的两倍.

分析师表示,降级几乎是意料之中,债券市场的反应应该较为平淡.

富国生命投资顾问公司社长兼会长樱井佑记称:"我以前曾预测调降评级会在(执政的)民主党领导人选举之後发生.但看看这些候选人,似乎没有谁打算真正进行财政改革,这就是穆迪决定采取行动调降评级的原因...穆迪可能认为,日本财政状况将持续恶化."

日圆对该消息反应不大,兑美元交投于76.7日圆左右.

穆迪在声明中称,"诸多因素令日本难以放慢债务与国内生产总值(GDP)之比的上升,导致穆迪作出这次评级行动." 其并称,3月11日地震及随後的核危机加剧了日本的问题.

然而该评级机构亦称,评级展望为稳定,因为"日本投资者对国内市场及日本公债的偏好并未削弱,使得政府能够以全球最低的名义利率来为财政赤字融资."

此次评级行动令穆迪对日本的评级与标准普尔看齐,後者于今年1月调降日本长期主权债信评级至AA-.

这是穆迪自2002年以来首次调降日本评级,当时穆迪下调日本评级至A2,与最高评级相差六个级距,之後又三次上调日本评级,最近一次是在2009年5月.

日本经济多年承受通缩和增长迟缓之苦,政府税收减少,因此很大一部分预算都要靠发债维持.(完)

--编译 郑茵/程琳;审校 张荻

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