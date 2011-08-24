山东拟五年内关闭产能30万吨以下煤矿

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京8月24日电---新华社周二晚间报导,山东省将对经改造扩能达不到年产30万吨、资源枯竭、安全无保障的矿井,力争到"十二五"(2011-2015年)末全部予以关闭.
山东省煤炭工业局提出,将在市县属煤矿企业兼并重组、提高煤矿生产集中度的基础上,对全省年产30万吨以下煤矿进行改造扩能.
为严防事故反弹,山东将始终保持全省煤矿安全生产的高压态势,严格事故报告和责任追究.对非法违法生产建设的有关煤矿和责任人,一律按规定上限给予经济处罚.
根据中国煤炭工业发展十二五规划徵求意见稿,到2015年,中国煤炭产量达到37.9亿吨,比2010年增长5.5亿吨.未来五年新建煤矿将主要集中在西部,尤其是内蒙古.(完)
--发稿 沈燕; 审校 林高丽
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)