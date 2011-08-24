穆迪调降日本信用评级

美国穆迪投资服务公司周三将日本公债信用评等下调一个级距至Aa3,称降级是因该国预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加. 该评级机构亦警告称,日本政府更迭频繁,也限制了其解决债务问题的能力.日本五年里即将迎来第六位政府领导人. 路透