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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 24日 星期三 10:55 BJT

穆迪调降日本信用评级

美国穆迪投资服务公司周三将日本公债信用评等下调一个级距至Aa3,称降级是因该国预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加. 该评级机构亦警告称,日本政府更迭频繁,也限制了其解决债务问题的能力.日本五年里即将迎来第六位政府领导人. 路透

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