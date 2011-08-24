利比亚反抗军攻占卡扎菲官邸

利比亚反抗武装周二攻下卡扎菲在的黎波里的阿齐齐亚军营，缴获武器和战利品，并摧毁这座卡扎菲官邸。反抗武装宣称卡扎菲独裁统治已结束，反抗军将追捕卡扎菲及其儿子。反抗军在阿齐齐亚军营鸣枪庆祝，其中一人高喊：“结束了！卡扎菲完蛋了！”路透