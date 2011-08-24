苹果将推低价版iPhone 4--消息

根据两名知情消息人士表示,苹果的亚洲供应商已开始生产低价版本的iPhone 4手机,搭载一家韩国公司所产8GB闪存. 苹果目前的闪存来源为日本东芝和韩国三星电子. 除了低价版iPhone 4外,消息人士表示,下一代iPhone料将在9月底上市,确认了先前业界传出的消息. 路透