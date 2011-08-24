中国副外长称担心欧元区垮台风险

中国外交部副部长傅莹上周接受德国《明镜周刊》专访时表示,若欧元区成员国不携手解决债务危机,欧元区有可能垮掉,但中国乐见德国及法国正合作化解这项风险. 她与同僚讨论了欧元的问题,''大家的基本观点是,如果欧洲国家携手解决问题,欧盟将继续前行,否则欧元区就有可能垮掉.'' 路透