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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 24日 星期三 10:31 BJT

中国副外长称担心欧元区垮台风险

中国外交部副部长傅莹上周接受德国《明镜周刊》专访时表示,若欧元区成员国不携手解决债务危机,欧元区有可能垮掉,但中国乐见德国及法国正合作化解这项风险. 她与同僚讨论了欧元的问题,"大家的基本观点是,如果欧洲国家携手解决问题,欧盟将继续前行,否则欧元区就有可能垮掉." 路透

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