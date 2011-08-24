利比亚或很快恢复石油生产--油服公司OPS

路透伦敦8月23日电---石油服务公司OPS International周二称,利比亚或将很快有限恢复石油生产,因多数油田似乎都未受到内战破坏,但由于油管堵塞,石油输出可能还得推迟数月.

OPS董事长Gavin De Salis对路透Insider电视称,利比亚原油易凝结,若一段时间不用就可能堵塞油管.利比亚原油具有汽油等轻质油品炼化产量高以及低硫等优点.

De Salis接受采访称:"所以或许得花两三个月的功夫来疏通清理油管,之後才能恢复全面生产...不是所有油管或所有油田都将受此影响,故能很快开始有限的石油生产."

其并称,基本同意近期路透调查预估,即利比亚恢复危机前产量或将花费6-12个月.

De Salis表示自己认为利比亚之前的石油生产一直受到政府约束,或许是出于政治理由,或许是因为利比亚是石油输出国组织(OPEC)成员国,抑或是因为商业原因.

他说道:"我认为这取决于动力,如果他们给予公司动力,就能迅速提高利比亚产量,甚至超过日产160万桶的水平."

"我们没听到太多关于油田遭到破坏的报导...因此我们预计他们可以很快招回工人生产."

他还表示,目前尚不清楚利比亚出口终端遭破坏的情况如何."如果不能出口,立即发展石油终端的生产显然没有意义,而三个重要终端都还在卡扎菲(格达费)控制之中."(完)

--编译 程琳;审校 白云

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