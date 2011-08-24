胡锦涛：建立最严格土地管理制度

中国国家主席胡锦涛表示,要建立和完善最严格的土地管理制度,当前和今後一个时期,要合理确定新增建设用地规模、结构、时序,降低经济增长对土地资源的过度消耗,确保保障性安居工程用地供应. 且完善征地补偿机制,规范征地拆迁管理,加大土地督察和执法力度,维护被征地农民合法权益.