商务部及国资委签署备忘录 协作推进规范央企对外投资

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京8月24日电---中国商务部和国资委签署备忘录,将进一步推进并规范中央企业对外投资合作,减少"走出去"的盲目性,避免短期行为和过度竞争.
周二刊登在商务部网站的新闻稿援引备忘录称,两部门将建立更为紧密长效的协作机制,建立健全对外投资合作管理和境外国有资产、投资和产权管理、社会责任等制度体系,规范企业境外经营行为.
"(商务部)正着力做好战略规划与宏观指导、制度设计和政策制定、公共服务和风险防范、推动重大项目合作等几方面工作."部长陈德铭表示.
备忘录并称,将推进中央企业对外投资合作风险防控体系建设,指导企业建立境外安全管理制度和境外安全突发事件应急处置机制,加强企业对外承包工程和安全生产管理.
今年3月利比亚动乱局势导致13家中国央企的上百亿合同项目全部暂停,这些项目主要集中在基建、电信领域,涉及央企包括中国铁建、中国建筑、中国中冶、葛洲坝和中交集团等.商务部周二表示,中国在利比亚的投资活动受到一些影响,希望利比亚局势尽快稳定.
此前,为加强境外国有资产和产权监管,国资委今年6月出台两份有关央企境外资产和产权监管办法,对境外经营中普遍存在且易引发国有资产流失的个人代持股权、离岸公司监管、境外金融衍生交易、外派人员薪酬等特殊业务提出了规范要求.
欲了解更多详情,请点选商务部网站(www.mofcom.gov.cn) (完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)