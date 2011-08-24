高朋网关闭部分办事处并裁员

路透上海8月24日电---《华尔街日报》(WSJ)周三报导称，美国团购网站Groupon已关闭在中国超过10个办事处，并裁员数以百计。

据《华尔街日报》报导，Groupon与腾讯合资企业--高朋网前员工和现员工称，Groupon已在中国关闭超过10个办事处，其中有一个是唐山办事处。

报导引述高朋网摄影师James Liu的话称：“至少三个月来，他们一直在裁员。”

Groupon和高朋网则对《华尔街日报》表示，关闭办事处是战略上的调整。高朋网发言人称，该公司计划将重点放在大中城市。

本月稍早，Groupon称高朋网将裁减一些表现不佳的员工。高朋网在中国市场表现逊于拉手网和美团网等竞争对手。(完)

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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