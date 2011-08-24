中国谴责外国势力向叙利亚施压

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京8月23日电---欧美国家呼吁叙利亚总统巴沙尔下台，中国外交部周二谴责外国势力对叙利亚施压，称叙利亚的未来应由其自主决定。
中国外交部发言人马朝旭在外交部网站声明中称，叙各方应保持最大限度克制，摒弃暴力，重申中方一贯立场。
马朝旭指出：“叙利亚的前途应由叙自主决定。”
“国际社会有关行动应有助于推动叙政府落实改革承诺，鼓励各方建设性地参与政治进程，有助于推动叙局势早日稳定。”
联合国人权理事会周二对叙利亚镇压反政府示威者派出国际调查团，调查内容包括可能的反人类罪，俄罗斯、中国和古巴表示反对。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。