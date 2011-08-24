查韦斯称卡扎菲仍是利比亚领导人

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透加拉加斯8月23日电（记者 Kevin Gray）---委内瑞拉总统查韦斯（Hugo Chavez）周二称，他只承认盟友卡扎菲领导的利比亚政府，并谴责美国挑起利比亚内战。
查韦斯一直是最公开支持卡扎菲的国家领导人，他谴责西方国家无情践踏国际法，支持利比亚反抗军造反。
他说：“这是对国际法基本内容的......践踏和不屑。国际人权哪儿去了？这像是史前石器时代。”
利比亚内战已持续6个月，期间逾30个国家承认利比亚国家过渡委员会是该国合法政权，其中包括美国和欧盟主要国家。
查韦斯称：“我们当然不会承认利比亚新政府，而（美国总统）奥巴马称，他将与新政府进行经济合作。”
他在委内瑞拉国家电视台直播的内阁会议上称：“我们只承认一个利比亚政府，卡扎菲领导的政府。”
查韦斯再三谴责西方国家挑起战争，旨在掠夺利比亚石油。他周二称，美国策划了这次战争，“他们提供武器和雇佣兵。他们最好别想着将利比亚模式用于委内瑞拉，否则我们会让他们看看委内瑞拉的实力。”（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。