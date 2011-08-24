版本:
中国
冯涛股市实时分析 | 2011年 8月 24日 星期三 11:57 BJT

24日午间分析：沪指缩量微涨0.17%

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘呈现震荡整理态势。受到昨夜美股上涨提振，今日沪综指早盘高开後一度震荡反弹，盘中完全回补了上周五的跳空缺口，不过沪市早盘成交不足400亿，说明市场的量能仍不见改善，最终导致股指冲高回落，午盘沪综指报收于2558.32点，微涨0.17%。

对于A股短期走势，笔者认为，当前市场仍面临国内外较多的不确定性因素，虽然市场估值在一定程度上限制了股指下跌空间，但是资金面压力以及全球经济放缓导致大盘难现趋势性机会，反复震荡筑底仍是近期主基调。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 冯涛股市实时分析

热门文章

编辑推荐

文章推荐