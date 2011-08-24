24日午间分析：沪指缩量微涨0.17%

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘呈现震荡整理态势。受到昨夜美股上涨提振，今日沪综指早盘高开後一度震荡反弹，盘中完全回补了上周五的跳空缺口，不过沪市早盘成交不足400亿，说明市场的量能仍不见改善，最终导致股指冲高回落，午盘沪综指报收于2558.32点，微涨0.17%。
对于A股短期走势，笔者认为，当前市场仍面临国内外较多的不确定性因素，虽然市场估值在一定程度上限制了股指下跌空间，但是资金面压力以及全球经济放缓导致大盘难现趋势性机会，反复震荡筑底仍是近期主基调。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。