中粮与柬埔寨签订千吨进口大米合同

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京8月24日电---中国最大的粮食贸易、农产品及食品加工企业--中粮集团称,其近日与柬埔寨唔哥农业米较有限公司签署了1,000吨进口大米贸易合同,为中国首次从柬埔寨进口大米.
刊登在中粮网站上的新闻稿称,稻米是柬埔寨重要粮食作物,且增加大米出口一直是该国政府发展农业的主要目标.
新闻稿未透露此次交易中的进口大米价格.
"此次中方来访促进了柬中两国的经贸合作关系,尤其推动柬埔寨大米出口中国这一愿望实现."新闻稿援引中共中央政治局常委周永康称.
8月20日,中共中央政治局常委周永康及代表团在金边和平大厦会见了柬埔寨总理洪森,在会见後举行的柬中29项经贸合作文件签字仪式上,中粮集团副总裁吕军代表中粮集团签署了上述进口大米贸易合同.
海关数据显示,中国7月进口大米53,180吨,同比增长171%,价格为601美元/吨.当月出口大米12,101吨,同比下降76.6%,价格为每吨646美元/吨.
中粮集团旗下拥有六家上市公司:中国食品(0506.HK)、中粮控股(0606.HK)、中粮地产(000031.SZ)、中粮新疆屯河(600737.SS)、蒙牛乳业(2319.HK)、丰原生化(000930.SZ).(完)
更多细节,请点选中粮集团网站(here#)
--发稿 李文科; 审校 丁淑琴
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)