日本抗议中国渔业监督船驶入钓鱼岛周边争议海域

路透东京8月24日电---日本周三向中方提出抗议，称中国两艘渔业监督船此前短暂进入钓鱼岛周边日方所称的领海。

日本去年逮捕一名在钓鱼岛附近与日本巡逻艇撞船的中国渔船船长後，中日关系迅速恶化。

日本内阁官房长官枝野幸男（Yukio Edano）在新闻发布会上称：“外务省事务次官佐佐江贤一郎召见中国驻日大使，表示钓鱼岛历史上就是日本不可分割的领土，根据国际法也属日本领土。”

枝野幸男称，周三清晨，中国两艘渔业监督船进入钓鱼岛周边中日争议海域，停留片刻驶离。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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