日本抗议中国渔业监督船驶入钓鱼岛周边争议海域

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透东京8月24日电---日本周三向中方提出抗议，称中国两艘渔业监督船此前短暂进入钓鱼岛周边日方所称的领海。
日本去年逮捕一名在钓鱼岛附近与日本巡逻艇撞船的中国渔船船长後，中日关系迅速恶化。
日本内阁官房长官枝野幸男（Yukio Edano）在新闻发布会上称：“外务省事务次官佐佐江贤一郎召见中国驻日大使，表示钓鱼岛历史上就是日本不可分割的领土，根据国际法也属日本领土。”
枝野幸男称，周三清晨，中国两艘渔业监督船进入钓鱼岛周边中日争议海域，停留片刻驶离。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。