路透开罗8月24日电---科威特al-Rai电视台播放了卡扎菲的录音，卡扎菲在录音中要求的黎波里居民“彻底搜查”叛军。

“所有利比亚人必须走上的黎波里街头，所有年轻人、部落的男女，必须清查的黎波里，彻底搜查叛徒，”卡扎菲称，“我已经在的黎波里谨慎的巡视过，没有被人民发现……我没有感觉的黎波里有危险，”他表示说。(完)

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