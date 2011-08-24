特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透开罗8月24日电---科威特al-Rai电视台播放了卡扎菲的录音，卡扎菲在录音中要求的黎波里居民“彻底搜查”叛军。
“所有利比亚人必须走上的黎波里街头，所有年轻人、部落的男女，必须清查的黎波里，彻底搜查叛徒，”卡扎菲称，“我已经在的黎波里谨慎的巡视过，没有被人民发现……我没有感觉的黎波里有危险，”他表示说。(完)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。