部分黄金多头认为金价涨过头 宜落袋为安

路透纽约8月23日电---随着金价迫近每盎司2,000美元,部份多头在近几周金价涨势过大且过快後表示,获利了结的时刻已到.

一些黄金投资者称,金价可能大幅调整,因估值过高.这倒不是说着名的多头目前看空,他们只是在周二金价首次站上1,900美元后,建议投资者了结获利.

现货金周二快速下挫,收低逾3%,为一年半以来最大单日跌幅;金价在过去三个交易日里上涨近8%,7月以来上扬逾400美元.

长期以来看涨非美元计价的黄金独立投资人Dennis Gartman表示,其正减持欧元和英镑计价的黄金.

"情势可能变得有些过于泡沫化,减仓比增仓看来更合理."Gartman表示.

Gartman指出,黄金涨势不可持续,此前SPDR Gold Trust(GLD.P)的总资产规模超过SPDR S&P 500 ETF(SPY.P),首次成为全球最大的上市交易基金(ETF).

"一些市场价格历经狂涨的时期後,就会发生这类不合理的事情,"Gartman并称.

瑞银集团金属策略师Edel Tully在周二的研究报告中指出,瑞银"肯定注意到,伺机获利了结的客户增多."

Tully也警告称,芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)于8月初提高保证金22%以後,进一步提高保证金的风险正在上升.

**出现传闻时买入,消息兑现时卖出?**

由于股市崩跌,投资者出自对欧美主权债务及经济衰退的担忧,蜂拥买入黄金作为避风港.

基金经理们称,由于预期美国会出台更多宽松货币政策措施,作为抵御通胀工具的黄金价格遭到哄抬;倘若美联储周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的年度会议上,未宣布新的购买债券刺激经济计画,则金价可能浮现卖压.

Permanent Portfolio Funds (PFFRX.O)投资组合经理Michael Cuggino表示,"美联储在杰克森霍尔宣布的任何政策,或将令市场有某种程度"出现传闻时买入,消息兑现时卖出"的举动.投资人心理可能也希望发生这种情况."

"从黄金波动的情况看来,金价可能在一瞬间下跌100-200美元,"Cuggino称.

分析师表示,除非美联储推出第三轮量化宽松措施,否则其他方案都仅将提供金价有限的支撑,因为美联储早已承诺要保持低利率直至2013年.

Cuggino称,尽管黄金仍可避险,且是较长期投资组合中的必要组成,但是投资者应该按兵不动,不要在当前价位增持黄金仓位.

Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini根据图表指出,金价极易大幅回调,因其在200日移动均线上方的400美元处交投,此为超买信号.

Luschini称,"纯由技术面角度来看,我认为进行一些获利了结是明智的作法."(完)

--编译 李富强/肖群英/王翔琼;审校 龚芳

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