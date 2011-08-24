跨境人民币FDI争取9月实施--商务部

* 争取在9月份实施跨境人民币直接投资

* 希望利比亚局势稳定,冀与其发展经贸合作

* 中国将就WTO有关中国稀土出口的裁定进行上诉

* 未没有收到谷歌收购摩托罗拉移动的审查申请

* 商务部正对百胜集团收购小肥羊正进行审查

路透北京8月24日电---跨境人民币直接投资正在迅速推进.中国商务部发言人沈丹阳称,中国争取在9月份实施跨境人民币直接投资(FDI).而针对利比亚局势,中国则希望利比亚局势尽快恢复稳定,并希望发展与利比亚各方面的经贸合作.

沈丹阳在商务部例行发布会上称,中国出台新的跨境投资文件,将不会对外汇储备产生大的影响.

此前,商务部就跨境人民币直接投资的管理办法徵求意见,拟允许外国投资者以境外合法获得的人民币在中国开展直接投资活动.也将国务院副总理李克强上周访港期间许诺的政策落到实处.

对于国际关注的稀土问题,他表示,中国的稀土政策没有违反WTO规则,且中国将就世贸组织(WTO)有关中国稀土出口的裁定进行上诉.

此外,他还表示,中国商务部已收到百胜集团(YUM.N)收购小肥羊(0968.HK)的申请,正进行反垄断审查,但尚未收到谷歌(GOOG.O)收购摩托罗拉移动(MMI.N)的反垄断审查申请.

**希望利比亚尽快恢复稳定**

对于市场关注的中国在利比亚利益问题,他表示,目前媒体有关中国在利比亚损失情况的报导并不准确.中国在利比亚并没有直接投资,只是有一些承包工程.

在回答有关中资油企在利比亚投资问题时,他表示,"无论谁掌权都要考虑市场需求和经济利益."

中国商务部外贸司副司长文仲亮周二在新闻发布会上称,前一段时间由于利比亚局势变动,中国在利比亚的投资活动受到一些影响,希望利比亚局势尽快稳定,而中国在利比亚的投资,特别是石油方面的投资,体现了两国间的经济互利合作,而且这种合作对两国人民都是有益的.

利比亚反抗军已攻占首都的黎波里,中国外交部表示希望利比亚实现政权平稳过渡,并希望未来新政权采取有效措施凝聚各派力量,尽快恢复正常社会秩序,开展政治经济重建.(完)

--发稿 沈燕;撰写 李文科; 审校 黄凯

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