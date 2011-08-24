中国希望利比亚实现政权平稳过渡并开展重建--外交部

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京8月24日电---中国外交部发言人周三称,希望利比亚实现政权平稳过渡,并希望未来新政权采取有效措施,凝聚各派力量,尽快恢复正常社会秩序,并致力于开展政治经济重建.
外交部网站刊登发言人马朝旭的讲话称,中方关注利比亚局势重大变化,尊重利人民的选择;中国一贯重视利"国家过渡委员会"在解决利问题上发挥的重要作用,与其保持着联系.
此前利比亚反抗武装周二攻下卡扎菲(格达费)在的黎波里的阿齐齐亚军营,缴获武器和战利品,并摧毁这座卡扎菲官邸.利比亚"国家过渡委员会"执行局主席吉卜里勒(Mahmoud Jibril)承诺,利比亚将向民主社会过渡.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。