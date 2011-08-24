中国称联合国应主导利比亚战後安排

路透北京8月24日电---中国外交部长杨洁篪与联合国秘书长潘基文通电话称，联合国应在利比亚战後安排中发挥主导作用，并表示中国愿意帮助利比亚重建。

杨洁篪表示，中方希望联合国等组织协调利比亚战後安排，而不仅仅是由西方政府参与。

如果是这种情况出现，中国将在联合国有关利比亚问题决策中拥有话语权，尽管西方国家在打击卡扎菲部队中起主导作用。

根据中国外交部网站周二晚发布的内容，杨洁篪称：“联合国应在利比亚战後安排中发挥主导作用，中方鼓励联合国就此同非盟、阿盟等地区组织加强协调与合作。”

杨洁篪表示：“中方愿与联合国共同努力，推动利尽快实现稳定，早日走上和解与重建的道路。”

“国际社会应继续对利开展人道救援。”

中国尚未正式承认反抗力量为利比亚新领导者，但杨洁篪的评价预示，中国希望参与引导利比亚未来。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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