中国称联合国应主导利比亚战後安排

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京8月24日电---中国外交部长杨洁篪与联合国秘书长潘基文通电话称，联合国应在利比亚战後安排中发挥主导作用，并表示中国愿意帮助利比亚重建。
杨洁篪表示，中方希望联合国等组织协调利比亚战後安排，而不仅仅是由西方政府参与。
如果是这种情况出现，中国将在联合国有关利比亚问题决策中拥有话语权，尽管西方国家在打击卡扎菲部队中起主导作用。
根据中国外交部网站周二晚发布的内容，杨洁篪称：“联合国应在利比亚战後安排中发挥主导作用，中方鼓励联合国就此同非盟、阿盟等地区组织加强协调与合作。”
杨洁篪表示：“中方愿与联合国共同努力，推动利尽快实现稳定，早日走上和解与重建的道路。”
“国际社会应继续对利开展人道救援。”
中国尚未正式承认反抗力量为利比亚新领导者，但杨洁篪的评价预示，中国希望参与引导利比亚未来。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。