人人网与微软旗下MSN中国战略合作

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透上海8月24日电---中国社交网络运营商--人人公司(RENN.N)周三宣布,其实名制社交网络平台--人人网与微软(MSFT.O)旗下MSN中国结成战略合作夥伴关系,合作主要涉及社交网络、即时通讯服务、开放平台几大方面,双方将实现账号互通和双方网站功能的高度集成.
公司新闻稿称,用户可使用MSN账号安全登录人人网,避免多次注册带来的不便;此外,用户在人人网上的任何更新,例如上传照片,将同步更新在MSN社交板.
上月,中国最大的搜索引擎百度(BIDU.O)与微软达成合作,微软必应(Bing)搜索引擎将为中国用户联合提供英文搜索支持,预计这项合作年内上线.
中国是全球最大的互联网市场,互联网用户高达4.8亿,其中2.3亿用户使用社交网络,3.85亿用户使用即时通讯服务.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。