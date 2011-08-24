金正日与俄总统将会晤讨论朝核项目

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科8月24日电---克里姆林宫周三宣布，朝鲜领导人金正日与俄罗斯总统梅德韦杰夫会晤将讨论平壤核项目与经济合作问题。
周二，金正日乘装甲专列抵达位于贝加尔湖附近的省会城市乌兰乌德。
金正日对于俄罗斯此访所言甚少，但他可能通过此行向俄寻求经济援助。
克里姆林宫在声明中称：“多数注意力会集中在六方会谈的及早重启上，以解决朝鲜半岛核问题。”
“俄罗斯始终坚持以和平、政治与外交途径解决该问题，重启韩朝两国的对话与合作。”
克里姆林宫称，平壤已宣布为六方会谈重启做好了准备。俄罗斯与韩国官员周二证实金正日专列抵达乌兰乌德。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。