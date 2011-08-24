金正日与俄总统将会晤讨论朝核项目

路透莫斯科8月24日电---克里姆林宫周三宣布，朝鲜领导人金正日与俄罗斯总统梅德韦杰夫会晤将讨论平壤核项目与经济合作问题。

周二，金正日乘装甲专列抵达位于贝加尔湖附近的省会城市乌兰乌德。

金正日对于俄罗斯此访所言甚少，但他可能通过此行向俄寻求经济援助。

克里姆林宫在声明中称：“多数注意力会集中在六方会谈的及早重启上，以解决朝鲜半岛核问题。”

“俄罗斯始终坚持以和平、政治与外交途径解决该问题，重启韩朝两国的对话与合作。”

克里姆林宫称，平壤已宣布为六方会谈重启做好了准备。俄罗斯与韩国官员周二证实金正日专列抵达乌兰乌德。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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